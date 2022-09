Nei fumetti vale sigh - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nei fumetti vale sigh. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SOB

Significato/Curiosita : Nei fumetti vale sigh

La dispnea. sob – nel glossario dei fumetti è il suono onomatopeico che indica tristezza o pianto (dall'inglese to sob, singhiozzare). sob' – fiume della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con fumetti; vale; sigh; Pellirosse dei fumetti di Tex; Compongono una striscia di fumetti ; Un personaggio dei fumetti ; L eroina dei fumetti di Crepax; Il Guido padre di vale ntina; Per molti vale sono; Il rivale ... del Pal; vale dieci metri; sigh ... de Janeiro; Nei fumetti è come sigh ; Nei fumetti è come sigh ; Cerca nelle Definizioni