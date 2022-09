I nati nello stesso anno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I nati nello stesso anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CLASSI

Significato/Curiosita : I nati nello stesso anno

Cercando il modo di dire popolare, vedi benandanti#i "nati con la camicia" contro le streghe. nati con la camicia è un film del 1983 diretto da e.b. clucher...

Le classi di efficienza energetica (dette impropriamente classi di consumo energetico) europee sono le suddivisioni dei valori di efficienza — principalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

