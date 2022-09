Molti lo sono in canna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molti lo sono in canna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POVERI

Significato/Curiosita : Molti lo sono in canna

La canna comune (arundo donax l., 1753) o canna domestica è una pianta erbacea perenne e dal fusto lungo, cavo e robusto, che cresce in terreni anche relativamente...

Ricchi e poveri: guzzanti-cabello-lillo ^ ricchi e poveri, il nuovo album si intitola perdutamente amore ^ morto figlio cantante ricchi e poveri-ai funerali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

