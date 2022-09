Mette in comunicazione l oceano Atlantico con il Pacifico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mette in comunicazione l oceano Atlantico con il Pacifico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : STRETTO DI MAGELLANO

Significato/Curiosita : Mette in comunicazione l oceano atlantico con il pacifico

I più famosi sono il canale di panama ed il canale di suez. il primo mette in comunicazione l'oceano atlantico con l'oceano pacifico evitando la circumnavigazione...

