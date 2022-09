Un metallo per pentole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un metallo per pentole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALLUMINIO

Significato/Curiosita : Un metallo per pentole

Utilizzato per pentole in coccio i reperti più antichi di pentole sono realizzati in terracotta od in pietra ollare, mentre il primo metallo ad essere...

Contiene circa il 45-60% di alluminio ed è il minerale maggiormente utilizzato per la produzione di alluminio. dell'alluminio sono conosciuti nove isotopi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

