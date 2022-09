Medicinale sferico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Medicinale sferico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PILLOLA

Significato/Curiosita : Medicinale sferico

Potente diuretico, per cistite e per insufficienza renale. è un'erba medicinale. il legno, pregiato come combustibile e per falegnameria, ha durame giallastro...

La pillola anticoncezionale o pillola contraccettiva è un farmaco contraccettivo ormonale. si tratta del metodo contraccettivo reversibile con la più alta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

