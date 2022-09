_ La Mancia, Comunità autonoma della Spagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: _ La Mancia, Comunità autonoma della Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CASTIGLIA

Significato/Curiosita : _ la mancia, comunita autonoma della spagna

Plazas de soberanía, appartiene ad una comunità. il concetto di comunità autonoma nasce dal fatto che in spagna convivono popoli e culture diversi, e l'unificazione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi castiglia (disambigua). la castiglia (in spagnolo castilla, /kas'tia/) era in origine una contea... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con mancia; comunità; autonoma; della; spagna; La generosa mancia che si dà a Capodanno; Lauta come... una mancia ; Scrisse Don Chisciotte della mancia ; Lo è la mancia del generoso; La comunità spagnola di Lloret de Mar e Girona; Membro della comunità cattolica del Libano; L equilibrio che lega le diverse strutture di una comunità ; comunità religiosa; Azienda autonoma di Soggiorno; Che si assegna autonoma mente una carica; Comunità autonoma nel Nord-Est della Spagna; Vasta regione autonoma della Cina; Andrea , ex centro campista della Nazionale; L uomo ha quello della parola; Francesco: ex numero 10 della Roma; Il Sy protagonista della serie Lupin; Il Marco dell urlo nella finale di spagna 82; Lo fu la spagna nella Seconda Guerra Mondiale; Popolo romanì stabilitosi in spagna ; I confini della spagna ; Cerca nelle Definizioni