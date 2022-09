Lunghi periodi di tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lunghi periodi di tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ERE

Significato/Curiosita : Lunghi periodi di tempo

Religione induista, gli yuga (devanagari: ; lett. "età") sono lunghi periodi di tempo relativi al presente, passato o al futuro del mondo. il termine...

Wikiversità wikimedia commons wikiversità contiene risorse sulle ere geologiche wikimedia commons contiene immagini o altri file sulle ere geologiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

