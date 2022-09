Locale di frittatine francesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locale di frittatine francesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CREPERIA

Tipico della cucina locale sono le scrippelle: sottilissime frittatine preparate versando su una padella caldissima una pastella di farina, acqua e uova;...

Tipico della cucina locale sono le scrippelle: sottilissime frittatine preparate versando su una padella caldissima una pastella di farina, acqua e uova;

Altre definizioni con locale; frittatine; francesi; locale in cui si va tardi; locale da ubriaconi; locale chiuso in cui ci si allena; locale in cui si servono tramezzini; Sottilissime frittatine francesi dolci o salate; Tipiche frittatine spagnole; Padella adatta per preparare sottilissime frittatine ; Un locale in cui si servono frittatine ; Sono vicini dei francesi ; La Nizza dei francesi ; Celebre vittoria dei Prussiani sui francesi ; Lo dicono per me i francesi ; Cerca nelle Definizioni