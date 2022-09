Limitato come certi prezzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Limitato come certi prezzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MODICO

Significato/Curiosita : Limitato come certi prezzi

Si è dimostrata del tutto efficace. in certi casi lo stato si riserva, di solito per un periodo di tempo limitato, la cosiddetta golden share (letteralmente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi modica (disambigua). modica (muòrica in siciliano) è un comune italiano di 53 323 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con limitato; come; certi; prezzi; Nelle città ci sono quelle a traffico limitato ; Solido delimitato da n facce piane poligonali; Ha accesso limitato : monastero di __; È limitato quello del tonto; I siti come Google; Frutto come la mirabella; Proprio come ho detto; Una consonante come s o f; Nota allergia a certi legumi; Le 7 orizzontale certi ficate; Unti come certi fritti; Titolo che certi fica una professionalità; Un aumento dei prezzi ; Repentino aumento dei prezzi ; I prezzi di produzione; Aumenti dei prezzi al consumo; Cerca nelle Definizioni