La lettera per i nomi propri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lettera per i nomi propri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MAIUSCOLA

Significato/Curiosita : La lettera per i nomi propri

nomi, cose, città è un gioco che consiste nell'estrarre una lettera a caso, e nello scrivere le parole che iniziano con quella lettera nelle categorie...

Miniature elaborate per decorare le lettere maiuscole. i primi tentativi di codificare l'uso della maiuscola furono tentati però soltanto tra cinquecento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con lettera; nomi; propri; La città lombarda del Festival lettera tura; Il Canetti della lettera tura; Così è la prima lettera della parola dopo il punto; Quello lettera rio è un luogo di conversazioni; I nomi degli animali studiati dalla linguistica; In tassonomi a è il livello che raggruppa le specie; Descrive la situazione economi ca di una ditta; Negozio di alimentari molto economi co ing; propri o come ho detto; Si può fare dagli errori propri o da quelli altrui; Ogni egoista pensa ai propri ; Acque con propri età terapeutiche; Cerca nelle Definizioni