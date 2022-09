L isola tra Malaysia e Giava - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L isola tra Malaysia e Giava. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SUMATRA

Significato/Curiosita : L isola tra malaysia e giava

/'brneo/) è un'isola di 743107 km², nel sud-est asiatico, divisa tra malaysia (regioni di sabah e sarawak) e brunei nella parte settentrionale, e indonesia...

Tra cui la famosa tigre di sumatra (panthera tigris sumatrae). altre specie dell'isola di sumatra sono l'orango di sumatra (pongo abelii), un tempo considerato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con isola; malaysia; giava; La più grande isola del Nordafrica, meta turistica; Un isola delle Egadi; Abitante della più grande isola greca; La penisola con lo Yemen; La capitale della malaysia ; L isola tra malaysia e Giava; Il centro della malaysia ; Sono vicine in malaysia ; Le mangiava no i marinai di Colombo; L antica macchina che simboleggiava la stampa; Lo Stato con Pisola di giava ; Corteggiava no Penelope; Cerca nelle Definizioni