L industria con i giacimenti e i filoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L industria con i giacimenti e i filoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MINERARIA

Significato/Curiosita : L industria con i giacimenti e i filoni

L'industria mineraria (o anche industria estrattiva) è la parte del settore primario che si occupa dell'estrazione e della trasformazione delle materie...

Lavorazioni agricole deve essere ottenuto tramite l'industria mineraria. l'industria mineraria include anche l'estrazione di petrolio, gas naturale e anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con industria; giacimenti; filoni; Fa bucati in quantità industria li; industria cinematografica indiana; industria alimentare francese di latticini; industria le tessile; giacimenti estrattivi; È ricco di giacimenti petroliferi; Ha ricchi giacimenti di greggio; Riguardanti certi giacimenti ... da struttare; Si vende anche in filoni e rosette; Cuociono anche michette e filoni ; Venditori di filoni ; Si trova in filoni ; Cerca nelle Definizioni