Importante Progetto europeo per universitari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Importante Progetto europeo per universitari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ERASMUS

Significato/Curiosita : Importante progetto europeo per universitari

Riferimento europeo, impiegato per una varietà di lingue proprie di paesi europei e non europei e già adottato nei centri linguistici universitari di alcuni...

Il programma erasmus, acronimo di european community action scheme for the mobility of university students, è un programma di mobilità studentesca dell'unione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con importante; progetto; europeo; universitari; Così è definito l erede di un importante famiglia; Festa importante religiosa; Donna più importante in una larga famiglia; Capitale importante del Canada francese; Rappresenta in scala un progetto ; Gestisce un team o un progetto ing; La sua realizzazione fu detta progetto Manhattan; Il Fermi del progetto Manhattan; La League del calcio europeo ing; Sistema Monetario europeo ; L accordo economico SME: Sistema __ europeo ; Un compianto principe europeo ; Studente universitari o; Il massimo a un esame universitari o; Un titolo post-universitari o; Un alloggio per universitari : casa dello __; Cerca nelle Definizioni