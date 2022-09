L Hercule dei libri gialli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Hercule dei libri gialli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POIROT

Significato/Curiosita : L hercule dei libri gialli

Mondiale, da agatha christie (1890-1976), creatrice dei personaggi di hercule poirot e miss marple il cui primo romanzo, poirot a styles court è del...

Disambiguazione – "poirot" rimanda qui. se stai cercando la serie televisiva, vedi poirot (serie televisiva). hercule poirot (pronuncia francese ['kyl... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

hercule , il famoso investigatore dei romanzi della Christie; L hercule famoso personaggio di Agatha Christie; L hercule di molti romanzi di Agatha Christie; L hercule di molti romanzi di Agatha Christie; Alcuni libri voluminosi vengono definiti così; Se si sposta, varia l equilibri o d un corpo; Riempie i libri di parole; Circensi che camminano in equilibri o; Ammalato... ingialli to; L arbusto con fiori gialli ... caro a Leopardi; Ha ambientato i suoi gialli a Vigata, paese immaginario; Il sollevare cartellini gialli dell arbitro;