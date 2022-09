Hanno spirito arguto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno spirito arguto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SAGACI

Significato/Curiosita : Hanno spirito arguto

Dizione. la rutherford sfruttò la sua caratteristica fisicità e il suo spirito arguto e garrulo per affermarsi come attrice brillante, in commedie come l'importanza...

Presentarsi quotidianamente di fronte ai palazzi della politica italiana e per le sagaci e caustiche invettive che lanciava agli esponenti politici. si rivolgeva... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con hanno; spirito; arguto; hanno la voce abbassata e logora per un malanno; I suoi frutti hanno tanti piccoli chicchi rossi; Sotto le suole hanno lame o ruote; Se sono personali non hanno cause; Lo... spirito cui si paragona una persona inconsistente; spirito saggine... nel baseball; Logorato nel fisico e nello spirito ; Uno spirito come Gabriele; arguto e perspicace; arguto e faceto; Detto conciso e arguto ; Intelligentemente arguto ; Cerca nelle Definizioni