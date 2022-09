Hanno cura dei neonati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno cura dei neonati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MADRI

Significato/Curiosita : Hanno cura dei neonati

Della chirurgia a cuore aperto per gli adulti e la preistoria a livello di neonati e bambini. si tendeva anche a sottostimare gli effetti fisiologici: le...

– se stai cercando il film documentario di barbara cupisti, vedi madri (film). madri è un personaggio del poema epico del mahabharata; è la principessa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con hanno; cura; neonati; I minuti l hanno più lunga; hanno il compito di studiare; hanno spirito arguto; hanno la voce abbassata e logora per un malanno; Assicura re la nave al fondo; È simile al cura cao; Li cura no i dermatologi; I pericoli per l assicura tore; Nutrire i neonati al proprio seno; Esseri umani tra i neonati e i fanciulli; Il volatile... che porta i neonati in un fagotto; Balia che allatta i neonati di altri; Cerca nelle Definizioni