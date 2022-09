Li guidò una stella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li guidò una stella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MAGI

Significato/Curiosita : Li guido una stella

guido maria balsamo stella (torino, 1º gennaio 1882 – asolo, 1º gennaio 1941) è stato un pittore, incisore e docente italiano. nato a torino da luigi balsamo...

Nella tradizione cristiana i re magi (singolare magio) sono alcuni saggi astrologi che, secondo il vangelo di matteo (2,1-12), seguendo «il suo astro»... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

