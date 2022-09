__ Greene: scrisse II nostro agente all Avana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ Greene: scrisse II nostro agente all Avana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GRAHAM

Significato/Curiosita : __ greene: scrisse ii nostro agente all avana

Il nostro agente all'avana e il fattore umano mostrano il suo grande interesse per le operazioni di politica internazionale e di spionaggio. greene soffriva...

Katerina alexandre hartford graham, meglio nota come kat graham (ginevra, 5 settembre 1989), è un'attrice, cantante e ballerina statunitense, maggiormente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

