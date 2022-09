Gli addetti alle dispense delle navi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli addetti alle dispense delle navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CAMBUSIERI

Significato/Curiosita : Gli addetti alle dispense delle navi

Amuleti per contrastare i morsi dei serpenti. anche i servitori addetti al cibo e alle bevande del sovrano furono coinvolti nel colpo di stato. il medesimo...

Per cui i giovani sono suddivisi in gruppi come "rematori", "mozzi", "cambusieri" e si devono "vaccinare" contro le varie malattie (i peccati) che possono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con addetti; alle; dispense; delle; navi; In certi casi è solo per addetti ai lavori; addetti alla messa in opera; addetti alle vendite nei negozi d abbigliamento; Il permesso per gli addetti ai lavori; Si svolge in una serena atmosfera di alle gria; Partecipano alle Olimpiadi; La valle di Ortisei; Scavati dalle acque; Le dispense dal servizio; Raggruppare in dispense ; Le dispense per il bestiame; Sono dispense r di saponi; L azienda delle Ferrovie dello Stato con il Frecciarossa; Lo si benedice la domenica delle Palme; Lo studio delle tecniche di vendita; Ai lati delle portiere; Li raggiungono le navi ; Mette in pericolo le navi ; Antichi pirati scandinavi ; Ci fa navi gare se è online; Cerca nelle Definizioni