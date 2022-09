Il giorno non ancora finito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il giorno non ancora finito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OGGI

Significato/Curiosita : Il giorno non ancora finito

Finitezza, spiegando così come il maestro potesse interrompere il lavoro quando l'opera era ancora "non-finita", prima ancora dell'ultima fase, spesso approntata...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oggi (disambigua). oggi è il giorno corrente, ovvero lunedì 5 settembre 2022 (aggiorna data);

Altre definizioni con giorno; ancora; finito; Un giorno ancora fresco nella memoria; Azienda Autonoma di Soggiorno ; Il primo giorno lavorativo dopo Pasqua; Inizia all alba e termina a mezzogiorno ; Un giorno ancora fresco nella memoria; Il cui ricordo ancora duole, come i defunti; Lo è la mela ancora acerba; Non ancora convertite alla fede cristiana; Così è definito l erede di un importante famiglia; Individuo finito nella lista degli indiziati; Turbamento indefinito ; Fu definito da Cicerone il padre della storia; Cerca nelle Definizioni