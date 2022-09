Il gelataio li tiene l uno dentro l altro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gelataio li tiene l uno dentro l altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CONI

Significato/Curiosita : Il gelataio li tiene l uno dentro l altro

Dopo qualche prova fallita, i due vanno al cinema insieme, ma il gelataio andré non li vede bene insieme, convinto fermamente che la sua coppia preferita...

Il comitato olimpico nazionale italiano o coni è l'organismo di governo dello sport in italia. nacque nel 1914 come organismo privato allo scopo di organizzare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con gelataio; tiene; dentro; altro; Li riempie il gelataio ; I solidi del gelataio ; Sostiene i cavi dell alta tensione; Chi sostiene economicamente l attività di artisti; tiene un diario pubblico in Internet; tiene fermi i fogli del disegnatore d animazione; Coprono i piedi dentro le scarpe; Il bagno con qualcuno dentro ; Insieme di ossa dentro la bocca; Hanno la sorpresa dentro ; Passare da un canale televisivo all altro ing; Un altro modo per indicare la pallavolo ing; altro nome delle tasse; Si rincara aggiungendo dell altro ; Cerca nelle Definizioni