Frutto come la mirabella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutto come la mirabella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SUSINA

Significato/Curiosita : Frutto come la mirabella

Prugno o susino (prunus domestica l., 1753) è una pianta della famiglia delle rosacee che produce i frutti noti col nome di prugna o susina originario... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

