Forma colonie sottomarine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forma colonie sottomarine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CORALLO

Significato/Curiosita : Forma colonie sottomarine

Unità sottomarine, i concetti e i propositi che si era posta la maggior parte dei progettisti si rivelarono errati. le grandi unità sottomarine costruite...

Disambiguazione – "corallo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi corallo (disambigua). disambiguazione – "coralli" rimanda qui. se stai... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con forma; colonie; sottomarine; Si prepara con pan carré, forma ggio e prosciutto; Il forma to in scala più piccola; Trasforma l uva in bianco o rosso; Arcipelago portoghese forma to da 9 isole; Forma colonie ramificate nei mari; Vivono in colonie ; Forma colonie sottomarine di vari colori; Nell'antica Grecia, le città fondatrici di colonie ; Formano barriere sottomarine ; Forma colonie sottomarine di vari colori; Pianta che forma vaste praterie sottomarine ; Una pianta che forma vaste praterie sottomarine ; Cerca nelle Definizioni