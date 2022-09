Fiume di Berlino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiume di Berlino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SPREA

Significato/Curiosita : Fiume di berlino

Occidentale della città di berlino, appartenente alla giurisdizione della germania ovest, ampia circa 480 km² e comunemente detta berlino ovest, per separarla...

La casa editrice, vedi sprea editori. coordinate: 52°31'10n 13°21'48e / 52.519444°n 13.363333°e52.519444; 13.363333 la sprea (afi: /'spra/; in tedesco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

