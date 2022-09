La finta preda del cinodromo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La finta preda del cinodromo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LEPRE

Significato/Curiosita : La finta preda del cinodromo

Ostacoli e di pericoli per i cani, non quindi nei cinodromi. i cani inseguono a coppie una preda finta detta zimbello correndo su un percorso di 500/1000...

Disambiguazione – "lepre" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi lepre (disambigua). lepus linnaeus, 1758 o lepre è un genere di mammiferi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

