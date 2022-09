Ha le fiancate decorate con scene della vita di santa Rosalia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha le fiancate decorate con scene della vita di santa Rosalia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Ha le fiancate decorate con scene della vita di santa rosalia

Ventisettesimo contrafforte una santa rosalia di carlo francesco mellone (1695) sulla ventinovesima finestra le quattrocentesche statue della maddalena, santo monaco...

Il carretto siciliano (in siciliano carrettu) è un mezzo a trazione equina adibito al trasporto merci, in uso in tutto il territorio siciliano dal xix...