Farmaco a tutela della mucosa dello stomaco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Farmaco a tutela della mucosa dello stomaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : GASTROPROTETTORE

Significato/Curiosita : Farmaco a tutela della mucosa dello stomaco

(frequente), infiltranti la mucosa (margini netti e poco rilevati, rari) e anulare stenosante (come un anello intorno alla mucosa intestinale). generalmente...

Gli inibitori della pompa protonica (ipp, impropriamente noti anche come prazoli) sono un gruppo di molecole la cui azione principale è una pronunciata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con farmaco; tutela; della; mucosa; dello; stomaco; farmaco che si può usare in caso di bradicardia; Famoso farmaco per asmatici; farmaco sedativo ipnotico; Quantità farmaco logiche; Progetta e tutela le città; La misura che si prende per tutela rsi; Sono soggetti a una tutela ; Fermo della pesca che tutela la fauna marina; I paramenti della chiesa; L estremità della colonna; Liquore d erbe della Val d Aosta; Ha le fiancate decorate con scene della vita di santa Rosalia; Infiammazione della mucosa nasale; Infiamma la mucosa intestinale; Infiammazione della mucosa orale; Una lesione della mucosa dell'apparato digerente; Un libro dello scrittore russo Isaak Babel; Diana dello schermo; L ultima cavità dello stomaco dei Ruminanti; Ad esso compete l applicazione delle leggi dello Stato; L ultima cavità dello stomaco dei Ruminanti; Deve riempire lo stomaco ; Provoca bruciori di stomaco ; Arrivano allo stomaco attraverso l esofago; Cerca nelle Definizioni