Fare ingresso, entrare - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : ACCEDERE

fare il portoghese è un'espressione idiomatica, che nell'uso comune è utilizzata per intendere l'"usufruire di un servizio senza pagarlo", per esempio...

Essere letti o scritti usando il comando "eeprom". sui macintosh, si può accedere all'interfaccia dell'open firmware premendo i tasti cmd-option-o-f all'avvio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

