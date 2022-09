Far assurde congetture - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Far assurde congetture. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ALMANACCARE

Significato/Curiosita : Far assurde congetture

Aperti molto famosi sono le già citate congetture di goldbach, dei primi gemelli e di legendre. altre congetture riguardano l'esistenza o meno di infiniti...

Naturali, come sono sparite l'astrologia e la magia, e che, in luogo di almanaccare e stillarsi il cervello, in luogo di spiegare un mistero con altri misteri... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

