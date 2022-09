È famoso per il supplizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È famoso per il supplizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TANTALO

Significato/Curiosita : E famoso per il supplizio

il supplizio dell'elefante è stato un metodo di esecuzione comune per i condannati a morte nell'asia meridionale e nel sud-est asiatico, specialmente in...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tantalo (disambigua). tàntalo (in greco antico: tta, tàntalos) è un personaggio della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

