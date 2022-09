Erano venti in una sterlina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erano venti in una sterlina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCELLINI

Significato/Curiosita : Erano venti in una sterlina

Sterlina egiziana. l'egitto rimase parte dell'area della sterlina fino al 1962, quando la sterlina venne leggermente svalutata e allora, il governo egiziano...

Groat (4 d) testoon (12 d oppure 1 s) oro angel (6 scellini) ryal (10 scellini) sovereign (20 scellini) il testone fu prodotto in quantità estremamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con erano; venti; sterlina; Parenti che tante mamme desiderano ; Esagerano apprezzando; Così erano detti i popoli del Vicino Oriente; I Moschettieri ne erano maestri; L inno che si suona negli eventi sportivi; Attribuzione di carattere divino a cose o eventi ; Uno di quelli italiani è posto a venti miglia; Vincola i malviventi ; Un tipo di sterlina ; Moneta d oro britannica precedente alla sterlina ; Un centesimo di sterlina ; Le hanno rublo e sterlina ; Cerca nelle Definizioni