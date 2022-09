L ecogoniometro per le ricerche subacquee - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ecogoniometro per le ricerche subacquee. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SONAR

Significato/Curiosita : L ecogoniometro per le ricerche subacquee

Nulla cura fu dedicata alla ricerca scientifica di apparecchiature di scoperta, come il radar e il sonar (o ecogoniometro), che pure erano oggetto di...

Il sonar (termine che nasce come acronimo dell'espressione inglese sound navigation and ranging) è una tecnica che utilizza la propagazione del suono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

