Donare, ma senza dare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Donare, ma senza dare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ON

Significato/Curiosita : Donare, ma senza dare

Viareggio. dal 2007 è testimonial di admo e si è tipizzata per dare disponibilità a donare il midollo osseo.. nell'agosto 2015 è stato intitolato a federica...

Londra on – codice vettore iata di our airline on – codice iso 3166-2:ca dell'ontario (canada) on – codice iso 3166-2:na di oshana (namibia) on – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con donare; senza; dare; donare in abbondanza; Abbandonare la carriera sportiva; Mollare, abbandonare opposto a prendere; Perdonare ; L essenza di una cosa; Non si può fare senza rompere le uova; È senza fissa dimora; Camicetta molto scollata e senza maniche; Fa andare la barca; Fata che permette a Cenerentola di andare al ballo; Si indora per dare una cattiva notizia; Andare in bancarotta; Cerca nelle Definizioni