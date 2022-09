Le dispense dal servizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le dispense dal servizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ESONERI

Significato/Curiosita : Le dispense dal servizio

Voce principale: servizio militare. il servizio militare di leva in italia (formalmente coscrizione obbligatoria di una classe, popolarmente naja) indica...

Allenatori avvicendati in 32 anni di calcio. proprio nell'ambito degli esoneri, zamparini è detentore di alcuni primati: è stato infatti l'unico presidente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con dispense; servizio; Raggruppare in dispense ; Le dispense per il bestiame; Sono dispense r di saponi; Deroghe, dispense ; Svolgono servizio con le isole; Si presta a svolgere ogni servizio ; servizio igienico anche per animali domestici; Era un efficiente servizio postale euro-asiatico; Cerca nelle Definizioni