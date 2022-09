Deserto che dà nome a uno Stato dell Africa del Sud - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deserto che dà nome a uno Stato dell Africa del Sud. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NAMIB

Significato/Curiosita : Deserto che da nome a uno stato dell africa del sud

Il nordafrica, a volte chiamato africa bianca, è la regione dell'africa che si estende a nord del deserto del sahara (il resto del continente è designato...

17°e-23; 17 la namibia, ufficialmente repubblica della namibia (ingl. republic of namibia, ted. republik namibia, af. republiek van namibië), è uno stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

