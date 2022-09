Il crostaceo valida alternativa all aragosta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il crostaceo valida alternativa all aragosta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASTICE

Significato/Curiosita : Il crostaceo valida alternativa all aragosta

Licenza di pesca in acqua salata valida per la florida. la pesca si limita ai pesci sportivi designati, alle aragoste, ad alcuni granchi e ai gamberi....

Viventi: homarus gammarus (linnaeus, 1758) - astice europeo homarus americanus h. milne edwards, 1837 - astice americano i confini tra il genere homarus... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con crostaceo; valida; alternativa; aragosta; Il crostaceo confuso con l astice; Grande crostaceo di colore rossastro; crostaceo dei nefropidi molto pregiato; Il crostaceo che molti confondono con l astice; Convalida ta da un perito; Convalida , verifica; Tendenza a ritenere una dottrina valida per tutti; valida , confermata; Un alternativa alla spigola; alternativa alla ruota, tipica degli escavatori; alternativa ... di destra; I briganti la chiedevano in alternativa alla borsa; È simile all aragosta ; Crostaceo simile all aragosta ma meno costoso; Fa la stessa fine dell aragosta ; Un alternativa all aragosta ; Cerca nelle Definizioni