Costituisce la massa non visibile dell Universo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costituisce la massa non visibile dell Universo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : MATERIA OSCURA

Significato/Curiosita : Costituisce la massa non visibile dell universo

Della gravitazione standard, la materia oscura dovrebbe costituire quasi il 90% della massa presente nell'universo. inoltre la materia oscura costituirebbe...

vedi materia oscura (film). in cosmologia con materia oscura si definisce un'ipotetica componente di materia che, diversamente dalla materia conosciuta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con costituisce; massa; visibile; dell; universo; costituisce un gruzzoletto; costituisce la seduta delle famose sedie Thonet; costituisce la parte inferiore del diencefalo; costituisce il meglio di una società; Uccisione di massa ; Compongono la più grande biomassa della Terra; Unità di massa dell Antica Grecia pari a 26 kg; massa di neve o ghiaccio che precipita; Il capolavoro di Michelangelo visibile nella Basilica di San Pietro; Catwoman, Wonder Woman, la Donna Invisibile ; Un visibile soffio di fumo; Organismo vivente visibile solo al microscopio; I paramenti dell a chiesa; Farmaco a tutela dell a mucosa dell o stomaco; Un incerto dell inverno; La tensione dell emotivo; Lo sono gli spazi dell universo ; Insieme di stelle e pianeti nell universo ; Lo sono gli spazi dell universo ; L origine dell universo ; Cerca nelle Definizioni