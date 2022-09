Così se la prende chi s infiamma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così se la prende chi s infiamma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CALDA

Significato/Curiosita : Cosi se la prende chi s infiamma

calda – sensazione di calore alberto calda – politico italiano luigi calda – calciatore italiano caldo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

così inizia il bimestre; così parla l impegnato; così erano detti i popoli del Vicino Oriente; così è definito l erede di un importante famiglia; Comprende varie facoltà; Comprende anche Davos e Sankt Moritz; Famiglia zoologica che comprende l Homo sapiens; Una delle più famose prende il nome da Copacabana; infiamma zione della parete di una vena; Difficilmente infiamma bile; infiamma zione delle vie respiratone; Colpiti da infiamma zione;