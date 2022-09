Così erano detti i popoli del Vicino Oriente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così erano detti i popoli del Vicino Oriente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LEVANTINI

Significato/Curiosita : Cosi erano detti i popoli del vicino oriente

Termine si riferisce oggi ad ebrei e arabi. i popoli proto-semiti, antenati dei semiti del vicino oriente, si ritiene provenissero dalla penisola araba...

Biblioteca n. 471, einaudi, torino, 1994. cucina levantina italo-levantini italo-libanesi arabo levantino canaan mesopotamia vicino oriente antico altri... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Biblioteca n. 471, einaudi, torino, 1994. cucina levantina italo-levantini italo-libanesi arabo levantino canaan mesopotamia vicino oriente antico