Concedere un vantaggio speciale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Concedere un vantaggio speciale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PRIVILEGIARE

Significato/Curiosita : Concedere un vantaggio speciale

Olimpico in slalom speciale a calgary 1988 e due ori, in slalom gigante e in slalom speciale, ai mondiali del 1996. originario di un paese lontano dalle...

Squadra in zona-gol. malgrado gli schemi e tattiche di gioco possano privilegiare determinate qualità rispetto ad altre, le caratteristiche comuni delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con concedere; vantaggio; speciale; concedere con munificenza; Non concedere ; concedere troppo ai figli; concedere generosamente; Raggiro che consente di ottenere un vantaggio ; Proprietà di ciò che reca vantaggio o giovamento; vantaggio pratico e funzionale; Recupero di atleta in svantaggio ; Cosuccia preziosa e speciale ; Mossa speciale degli scacchi per proteggere il re; La speciale auto blindata del Pontefice; Corpo armato speciale ; Cerca nelle Definizioni