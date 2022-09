Comune solvente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune solvente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ACETONE

Significato/Curiosita : Comune solvente

Soluzione stessa. il solvente più comune è l'acqua. il solvente è quella sostanza presente in maggior quantità in una soluzione. i solventi in genere hanno...

Stai cercando il disordine metabolico comunemente chiamato acetone, vedi acetonemia. l'acetone (anche chiamato propanone o dimetilchetone) è il chetone... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

