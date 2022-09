Si coltiva in un vaso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si coltiva in un vaso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIANTA

Significato/Curiosita : Si coltiva in un vaso

Giovane e il loro breve amore. a casa, mette la testa del ragazzo in un vaso nel quale coltiva poi una pianta di basilico salernetano. ogni giorno la giovane...

pianta – tipo di disegno architettonico in scala piante – uno dei regni degli esseri viventi pianta – la parte inferiore del piede altri progetti wikizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con coltiva; vaso; Terreno coltiva to con grandi agrumi; Si occupa di coltiva re: azienda __; Alimento derivato dalla coltiva zione; Si coltiva anche in città; Pervaso da leggero sarcasmo; vaso di ceramica anticamente d uso farmaceutico; Uno dei più celebri invaso ri barbari; Panciuto vaso di coccio; Cerca nelle Definizioni