Città nel centro della Sicilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città nel centro della Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ENNA

Significato/Curiosita : Citta nel centro della sicilia

Ruggero ii. nel 1194 la corona andò ad enrico (vedi storia della sicilia sveva) e, dopo la sua morte, al figlio federico ii, re di sicilia nel 1198 a soli...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi enna (disambigua). enna (castruggiuvanni in siciliano) è un comune italiano di 25 638 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

