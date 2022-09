Città francese sull Isère, nota per gli sport invernali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città francese sull Isère, nota per gli sport invernali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GRENOBLE

Significato/Curiosita : Citta francese sull isere, nota per gli sport invernali

Punto di accesso alla grandiosa area di sport invernali les trois vallées sede nel 1992 dei giochi olimpici invernali. san giovanni di moriana, cittadina...

Urbana della regione dopo quella di lione: grenoble-alpes métropole conta quasi 440.000 abitanti. grenoble è anche il sedicesimo comune francese per popolazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con città; francese; sull; isère; nota; sport; invernali; città nel centro della Sicilia; città tedesca dell acciaio; L elenco delle vie di una città ; La città toscana dei cantuccini; Blaise, scienziato francese ; Regione francese con Le Havre; La sede del più grande porto militare francese ; Il gioco delle tre carte... alla francese ; Si esibisce sull a corda; Rimettersi sull a retta via; Si possono contare sull e dita; Piccolo volatile marino che sembra camminare sull acqua; Città sull isère , nota per gli sport invernali; La chirurgia che rifà i connota ti; Weaver, nota attrice; Una nota canzone di Mario Venuti; Quella dell Anello è apparsa in una nota trilogia; Centro sport ivo; L inno che si suona negli eventi sport ivi; Una tattica di ostruzionismo sport ivo; Appuntamento polisport ivo quadriennale; La città del Giappone che ha ospitato le Olimpiadi invernali del 1998; Nota stazione svizzera di sport invernali ; Città sull Isère, nota per gli sport invernali ; La combinata che fa parte degli sport invernali ; Cerca nelle Definizioni