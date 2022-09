Chi vi ha il vento... fila - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi vi ha il vento... fila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : POPPA

Significato/Curiosita : Chi vi ha il vento... fila

Anime che si muovono in fila, ma che, al contrario delle altre, sono affiancate l'una all'altra e sembrano leggère nel vento, quindi chiede a virgilio...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi poppa (disambigua). la poppa (póppa, dal latino puppis) è la parte posteriore di un'imbarcazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con vento; fila; L energia dal vento ; La bandiera svento lata dal torero; Lo fanno sui rami le foglie al vento ; In economia è un evento disastroso e imprevedibile; Si aspetta il proprio rispettando la fila ; Vi si infila la chiave; Lo è la pietra per affila re; Lo è un rasoio con due parti affila te; Cerca nelle Definizioni