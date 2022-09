Un candido deposito d alta montagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un candido deposito d alta montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NEVAIO

Significato/Curiosita : Un candido deposito d alta montagna

Presenti e diffusi sulle principali catene montuose (alpi e appennini). un nevaio è un deposito di neve che si mantiene oltre la stagione delle precipitazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con candido; deposito; alta; montagna; La donna amata da candido nel libro di Voltaire; Coperta da un candido manto; Un candido dolce; candido , senza malizia; Un deposito della nave; deposito di esplosivi; Un deposito d erba secca; Un deposito di... quattroruote; Ribalta ta con l automobile; Sostiene i cavi dell alta tensione; Il pascolo fatto in alta montagna; Soldato di alta montagna; Il pascolo fatto in alta montagna ; Soldato di alta montagna ; Grande montagna molto robusto; Si portano in montagna