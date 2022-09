Candeggiante per bucato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Candeggiante per bucato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VARECHINA

Significato/Curiosita : Candeggiante per bucato

Perborato di sodio, acqua ossigenata) per sbiancare. sono utilizzati solo nei prodotti per bucato. enzimi per decomporre lo sporco formato da proteine...

O decolorare tessuti e capi di abbigliamento non colorati. varichina, varechina, varachina o varecchina, dal francese varech, alga da cui si ricavava... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

