Fa bucati in quantità industriali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa bucati in quantità industriali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : LAVANDERIA

Significato/Curiosita : Fa bucati in quantita industriali

Un'associazione di industriali statunitensi e canadesi con lo scopo di nobilitare la pasta agli occhi dei consumatori americani, in modo che fosse percepita...

Disambiguazione – "lavanderie" rimanda qui. se stai cercando la frazione di segrate, vedi segrate. la lavanderia può essere intesa come: un locale dove... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con bucati; quantità; industriali; Sono più grandi dei bucati ni; Fanno bucati ni e tortiglioni; Fabbriche di bucati ni e fusilli; bucati , trapanati; Indicano una grossa quantità ; quantità di sostanza intollerabile dall organismo; Gran quantità di ricchezza nascosta; Soddisfare la fame per quantità o per qualità; industriali della carta stampata; Un famoso marchio di gelati industriali ; Un macchinario presente nei mulini industriali ; Canne fumarie di impianti industriali ; Cerca nelle Definizioni