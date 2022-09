Lo si benedice la domenica delle Palme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si benedice la domenica delle Palme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ULIVO

Significato/Curiosita : Lo si benedice la domenica delle palme

Nel cristianesimo, la domenica delle palme è la domenica che precede la pasqua. in questo giorno si ricorda il trionfale ingresso a gerusalemme di gesù...

Disambiguazione – da non confondersi con uniti nell'ulivo, lista elettorale. l'ulivo è stata un'alleanza elettorale del centro-sinistra italiano. essa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con benedice; domenica; delle; palme; Nell arte bizantina è l immagine del busto di Cristo benedice nte con le tre dita della mano destra; benedice urbi et orbi; __ Savonarola, frate domenica no impiccato nel 1498; Ha la sua festa la seconda domenica di maggio; La conduttrice di domenica in; Lo condusse Davide Mengacci: La domenica del __; Lo studio delle tecniche di vendita; Ai lati delle portiere; Un isola delle Egadi; Quella cuneiforme è stata una delle prime; Principalme nte, specialmente; Soffiano ogni anno principalme nte sull India; Le parti che compongono principalme nte il rachide; Con Lake e palme r formava un celebre trio;